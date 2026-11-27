Пять человек погибли и 13 пострадали в страшном ДТП с рейсовым автобусом и двумя большегрузами под Красноярском.

Погибшие - три женщины 1952, 1956, 1959 годов рождения и мальчик 16-ти лет и водитель автобуса – он умер по пути в больницу. Пострадали 13 человек: 11 лежат в Иланской районной больнице, среди них несовершеннолетний, еще двое - в Канской МРБ, передает РИА Новости.

Смертельная авария произошла в Иланско-Нижнеингашском округе на 1080-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь". Автобус выехал на встречную полосу, задел по касательной грузовик Volvo, а затем столкнулся с фурой Dongfeng.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Прокуратура взяла дело на контроль.

На месте аварии работают следователи, организовано реверсивное движение.