В последнее время Анжелика Варум ушла в тень. Поэтому каждое ее появление на публике приковывает пристальное внимание общественности.

Так, накануне, 26 ноября, в одном из столичных кинотеатров прошла премьера фильма Юрия Быкова "Вершина". На мероприятии отметились отечественные знаменитости. В частности, перед журналистами позировали Ярослав Могильников, Михаил Шуфутинский, Константин Хабенский, Ирина Безрукова, Светлана Хоркина и многие другие.

Однако особо наблюдательные журналисты приметили в зрительном зале певицу Анжелику Варум. Она старалась не привлекать к себе внимание. Популярная артистка была одета в повседневный наряд, совершенно не накрашена и без Леонида Агутина. Зато рядом с ней находился неизвестный прессе мужчина. Певица не общалась с журналистами и старалась не выделяться. По мнению комментаторов в Сети, артистка словно бы постарела.

Отметим, что Анжелика Варум несколько лет назад ушла в тень. Певица не ведет социальные сети, редко появляется на публике. Исполнительница хита "Городок" живет на две страны — часто ездит в США к дочери, но при этом ее дом в России, рядом с мужем Леонидом Агутиным.

Время от времени артистка выходит на сцену. В основном она исполняет песни вместе с супругом или участвует в организованных им музыкальных мероприятиях.

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