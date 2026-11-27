Дмитрий и Полина Дибровы развелись в прошлом году после 16 лет брака. Супруги расстались без скандалов, сейчас они продолжают общаться и вместе воспитывают троих сыновей. По словам Полины, причина развода вовсе не измена, как писали все желтые газеты. Мол, у нее просто прошли чувства к мужу.

"Я жила ради себя. Понимала, что в данной ситуации нет той любви, о которой говорилось прежде. У нас любовь планомерно перетекала из одного вида в другой. Муж стал для меня другом. Если бы я понимала, что что-то можно вернуть, изменить, я бы это сделала", — рассказала многодетная мама.

Диброва отмечает, что у нее не было отношений с другими мужчина, а бизнесмен Роман Товстик действительно долгие годы был просто приятелем, между ними не было ни флирта, ни даже намека на что-то большее, чем дружба. А потом она в один день взглянула на соседа совсем другими глазами.

"Я понимала, что хочу пойти в другую жизнь. Именно в этот момент мне повстречался Роман. Я сказала Диме, что влюбилась. Это мог быть Роман, мог быть кто-то другой. Но это было честно. Я не могу играть. Если есть другие чувства, их очень сложно скрывать, да и не нужно", — разоткровенничалась Полина в интервью психологу Наталии Меркуловой.

Как призналась Диброва, хоть со стороны и выглядело, что она с легким сердцем ушла от мужа, на самом деле все было не так. Якобы развод все равно был болезненным и для нее, и для Дмитрия, и для их троих сыновей.

"К сожалению, ролям, которые мы обретаем в течение жизни, нас никто не учит. Нас не учат, как быть женой, мамой, нас не учат, как разводиться. Было достаточно хорошего, чтобы уважительно относиться друг к другу. Мы этот момент прожили с пониманием, что самое главное, что у нас есть — наши дети", — заключила ростовская красавица.