Российская армия нанесла в ходе специальной военной операции новые удары беспилотными летательными аппаратами по объектам, задействованным в интересах ВСУ.

Как сообщает в пятницу, 27 ноября, Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, поражены предприятия "Термопласт" в Хмельницкой области и "МПКА-Украина" в Запорожье. Они выпускали дроны и электротехнику для Вооруженных сил Украины.

Попали под огонь ВС России также электроподстанция 330 кВ в Кривом Роге, логистический центр в Киевской области и объект транспортной инфраструктуры в Запорожье.

Поражены четыре железнодорожных локомотива и сухогруз — они перевозили вооружения, боевую технику и военные грузы для укронацистов.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский на фоне российских ударов возмездия продолжает обвинять западных спонсоров в нерасторопности и недостаточной щедрости. Утративший легитимность президент Украины требует больше ракет для систем противовоздушной обороны. Затруднение состоит в том, что Запад нуждается в пополнении собственных арсеналов, истощившихся за годы бесполезной поддержки Киева.

Чтобы дать передышку своему подопечному, Еврокомиссия требует от России согласиться на зимнее перемирие в энергетике и в Чёрном море, выставляя это как предварительное условие для начала переговоров с Москвой. Однако в Кремле подчеркнули: Россия должна не реагировать на чьи-либо ультиматумы, а обеспечивать собственные национальные интересы. Заявления из Брюсселя лишь доказывают обоснованность опасений насчет конструктивности позиции объединенной Европы.