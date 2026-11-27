Регина Тодоренко и Влад Топалов считаются одной из самых красивых и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. У них трое сыновей.

На днях Регина Тодоренко вышла в свет и прокомментировала шумиху вокруг особенного увлечения своего мужа. Не секрет, что Влад Топалов любит принимать ледяные ванны. Не раз он публиковал кадры в своем блоге, где запечатлен в воде с осколками льда. Такие публикации неизменно производили фурор среди его подписчиков.

"Мне очень нравится то, что делает сейчас мой муж, потому что он делает это для здоровья, психологического в том числе и физического. Дай бог всем мужчинам в 41 так выглядеть!" - заявила Регина Тодоренко на премии Voice Man Awards.

Однако сама телеведущая ясно дала понять, что не готова к подобным подвигам. "С ним лечь? Я боюсь уже куда-либо с ним ложиться, у нас потом дети появляются!" - отшутилась артистка.

Ранее Регина Тодоренко откровенно рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми сталкивается после рождения детей. 36-летняя телеведущая призналась, что с каждой беременностью ей становится все сложнее восстанавливаться, а давние проблемы с позвоночником дают о себе знать с новой силой.

Впрочем, восстановление после третьих родов оказалось непростым не только из-за проблем с позвоночником. Также жена Влада Топалова жаловалась, что заметно прибавила в весе и никак не может избавиться от лишних килограммов.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>