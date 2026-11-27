Россия как крупный сельскохозяйственный экспортер составляет серьезную конкуренцию Франции. Такое заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон.

По утверждению Макрона, Россия была "нашим клиентом несколько лет назад", но "в ходе климатического потепления им удается даже собирать по два урожая в год".

Изменение ситуации на мировом рынке "по нам резко бьет", пожаловался французский политик. Из-за геополитической напряженности Франция лишилась рынков сбыта, а Россия превратилась из клиента в конкурента.

Ранее глава правительства Латвии Андрис Кулбергс предостерег от попыток запретить экспорт российского зерна. Политик подчеркивал, что его страна не может позволить себе "эмоциональное решение" и запретить транзит российского зерна, поскольку в долгосрочной перспективе это способно навредить интересам прибалтийской республики.

Агропромышленный комплекс Украины при этом оказался на пороге краха. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупредил, что украинских аграриев весной-летом 2027 года ждет массовое банкротство, поскольку "нужно иметь будущие рынки сбыта, а их фактически нет" (цитата по РИА Новости).

Между тем российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что Россия готовит программу продвижения разнообразной отечественной продукции за рубежом, чтобы не ассоциироваться в мире только с нефтью и зерном. Значимым моментом политик назвал "формирование общего, если можно так сказать "зонтичного" бренда для всей российской продукции".