На линии соприкосновения наши войска ускорили продвижение в районе Краматорска. Разведка подтвердила уничтожение большого спецподразделения противника.

Тишину поблизости от огневой точки ВСУ сейчас нарушает только хруст веток. Вот наши бойцы взяли еще один рубеж. Идет зачистка. Повсюду брошенные каски и бронежилеты. Гарнизон националистов в обычном гараже сопротивлялся меньше суток. И в итоге – сбежал.

Это были пригороды Краматорска. А вот уже взрываются чердаки высоток в самом городе. Националисты явно теряют бдительность. Сначала обнаружили себя, выбегая из подъезда. Потом появились на крыше. И вот уже пункт управления беспилотниками попадает под шквальный огонь.

По окраинам агломерации бьют артиллерия и дроны. В воздухе зависают десятки "Ланцетов". Как только цель найдена, снаряд тут же уходит в пике. И вот уже от блиндажей остаются только горящие щепки.

На этот квадрат в пригороде российские бойцы не жалели ни снарядов, ни взрывчатки. Несколько дней назад бандеровцы из запрещенной в России группировки "Азов"* выложили это видео. Угрожающе машут ножами. Показывают бицепсы. Разведчики изучили картинку. Выяснили координаты, где сделана запись. И вот сегодня те же головорезы, только уже совсем в других позах. Выследить отряд, говорят наши бойцы, оказалось не трудно.

Но потери в отряде бандеровцев - не самое страшное для командования ВСУ. Куда опаснее – прорыв российских войск в тыл Славянска и Краматорска. Если еще вчера полное окружение грозило только Сергеевке – небольшому поселку в 5 километрах от агломерации - то сегодня в котле могут оказаться еще три – Варваровка, Андреевка и Роганак. Снабжение националистов в этих селах уже полностью отрезано.

Полное окружение грозит и националистам в Орехове. Вот малая авиация уничтожила еще одну колонну с подкреплением. А освободив село Барвиновка, российские войска лишили противника возможности для контрнаступления. Как минимум 30 квадратных километров плацдарма ВСУ теперь целиком в руках группировки "Восток".

*организация запрещена на территории России и признана террористической