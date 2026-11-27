Профессиональный праздник сегодня отмечают бойцы подразделений морской пехоты. "Чёрные береты" по праву считаются элитой Вооружённых сил России. Их также называют воинами трёх стихий. Морпехи не только несут службу на борту боевых кораблей, но и успешно выполняют задачи на суше, а когда необходимо - десантируются в тыл противника. Непревзойдённая выносливость и молниеносная реакция морских пехотинцев особенно востребованы в зоне спецоперации. В честь праздника сегодня на базе Тихоокеанского флота во Владивостоке прошло торжественное построение.

На плацу – ветераны, герои России, участники специальной военной операции. Их всех объединяет одно – они посвятили свою жизнь службе в морской пехоте. И сегодня по праву принимают поздравления.

Торжественное построение во Владивостоке традиционно проходит в 55-ой гвардейской Курской орденов Суворова и Жукова дивизии морской пехоты имени дважды Героя России Михаила Гудкова. Здесь почтили память тех, кто отдал жизнь на полях сражений, и принесли слова благодарности морпехам, которые и сегодня выполняют боевые задачи.

Сегодня морпехи на ключевых позициях в зоне специальной военной операции. Это единственное подразделение, которое может вести бой сразу в трех стихиях: в воздухе, в воде и на суше. И по праву считаются элитой Российской армии.

Большинство из них получили боевой опыт ещё до начала специальной военной операции. И даже с таким опытом за плечами черные береты выбирают учиться и повышать свое мастерство. В Тихоокеанском высшем военно-морском училище на факультете морской пехоты обучаются множество человек, и большинство из них участники СВО.

"Здесь очень интересные преподаватели, офицеры приходят, это всегда хорошо, они все знают на деле", - рассказал курсант Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова.

"Там, где мы, там победа" - свой девиз морские пехотинцы не раз доказывали на деле. И продолжают это делать сегодня, даже в свой праздник, выполняя задачи на передовой.