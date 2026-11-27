Смертельное ДТП с пассажирским автобусом в Красноярском крае. Погибли пять человек - среди них 16-летний подросток и водитель. Ещё 14 получили ранения, они госпитализированы. Двое пострадавших в критическом состоянии, за их жизнь борются врачи.

Рейсовый автобус следовал из города Канск в Иланский. В какой-то момент выехал на встречную полосу, врезался сначала в одну фуру, потом в другую. Следовавший за ними третий большегруз успел затормозить и избежать столкновения, но вылетел в кювет.

От автобуса практически ничего не осталось - полностью смята передняя часть, снесена боковая сторона. На месте работают экстренные службы и оперативно-следственная группа. Возбуждено уголовное дело. Власти региона окажут финансовую помощь пострадавшим и семьям погибших.