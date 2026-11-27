Новые дороги построят в столичном районе Коммунарка для кампуса университета СТАНКИН, сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Помимо дорог, планируется создать дополнительные остановки городского транспорта и парковочные места. Уже в следующем году откроется подземный пешеходный переход от вестибюля станции "Новомосковская" Троицкой линии метро к будущему кампусу университета.

В Коммунарке уже началось создание научно-образовательного и культурного кластера. В его состав, помимо СТАНКИНа, войдут центр станкоинструментальной промышленности, суперколледж, спортивный и выставочный комплексы.