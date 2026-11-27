Мощный снегопад накрыл Свердловскую область. Сильные осадки не прекращаются уже вторые сутки. На трассах гололёд и заносы, в которых застревают даже большегрузы. Уборочная техника не успевает расчищать дороги.

Сбои в работе аэропорта Кольцово - рейсы вылетают с многочасовыми задержками. В Екатеринбурге на дорогах сильные заторы. С трудом передвигаются и пешеходы. Не могут преодолеть сугробы на улицах роботы - доставщики. Одному из них потребовалась помощь.

Замело и Хабаровск. На заснеженные улицы некоторые жители предпочитают выходить на лыжах. А в Сочи устраняют последствия сильного шторма. Коммунальные службы после натиска стихии приводят в порядок пляжи, убирают поваленные деревья.