Христофор Колумб называл плоды этого дерева "ангельским фруктом". Родина папайи - Мексика и Центральная Америка, но выращивают ее во всех тропических странах. Буквально несколько лет назад экспериментальные посадки этого растения появились и в Крыму. Уже собран первый урожай.

Николай Пьяных собирает первый урожай тропической ягоды. Эти тропические растения он высадил в качестве эксперимента в теплице в степном Крыму.

Николай Пьяных - опытный фермер. Более 30 лет занимается зерновыми и масличными культурами. На экзотику потянуло после путешествий по Азии и Латинской Америке. Попробовал необычную ягоду и решил вырастить ее сам. Построил оранжерею, заказал семена и теперь пожинает плоды.

"Здесь около 40 деревьев, значит самым первым деревьям полтора года, а вот возле которого мы стоим - им только год", - рассказал Николай Пьяных, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства.

Крупная ягода с сочной мякотью, множеством семян и похожей на дыню текстурой. Впервые европейцы познакомились с этой диковинкой в 15 веке после открытия Америки. Христофор Колумб окрестил плод "ангельским фруктом". Богатая витаминами, минералами и ферментами папайя помогла мореплавателям восстановить пищеварение после длительного путешествия. Сегодня это растение культивируют во многих странах тропического пояса Земли.

Папайю называют деревом нетерпеливых садоводов. Впрочем, с ботанической точки зрения это и не дерево вовсе, а трава. Пустотелый и мягкий ствол. Он не одревесневает, но за счет этого очень быстро растет, и уже на первый год можно собрать вот такой урожай. И плодоношение никогда не прекращается.

Крымскую папайю уже исследовали специалисты Центра оценки качества и безопасности продукции. Осмотрели растения в оранжерее на наличие вредителей и пристально изучили плоды в лаборатории.

"Мы искали карантинные объекты, если мы говорим про гербологию, это ценхрус и павелику, если мы говорим про энтомологию, это различные виды экзотических мух, трипсы, а также калифорнийская щитовка. В ходе исследования было установлено, что на данной подкарантинной продукции карантинные объекты не выявлены. То есть продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям", - сообщила Юлия Дуброва, заместитель заведующего испытательной лаборатории ФГБУ ЦОК АПК.

Теперь можно выращивать папайю и в промышленных масштабах. Полив теплой водой, подогрев почвы, влажность до 80% и много солнца – технологию, по словам фермера, еще нужно отработать, но при должном подходе перспективы огромные.