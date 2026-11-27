Анастасия Волочкова кричит от боли из-за уколов в ногу. Из-за колоссальных нагрузок с детства у экс-солистки Большого театра произошли изменения в суставах, теперь ей требуется лечение.

"Вместо вмешательства, которое должно было пройти под легким наркозом, согласилась на уколы. Я очень боюсь иголок. Очень! Я не смогла скрыть болевые ощущения", — поделилась балерина, опубликовав видео из клиники.

Однако специалистов кадры насторожили. Один из врачей предупредил Анастасию, что ей следует снизить нагрузки, иначе быть беде. Волочкова в ответ на слова доктора вспылила. Она опубликовала видеообращение из своего балетного зала. Мастерица шпагатов показала несколько элементов, доказав, что по-прежнему находится в форме.

"У меня всё поднимается, достаточно высоко. Спасибо всем за беспокойство, но не надо переусердствовать. Уже несколько компаний позвонили с тем, что какой-то якобы доктор сообщил какому-то Telegram-каналу, что если я не прекращу физическое нагрузки, то мне светит инвалидная коляска", — заявила Волочкова.

По словам Анастасии, инвалидное кресло могло бы ей грозить, если бы в феврале она не сделала операцию по пересадке тазобедренного сустава. Теперь же балерина уверена, что с ней все в полном порядке.

"Не надо додумок. Я понимаю, что многие хотят меня видеть сирой, убогой, больной, никакой... Не дождетесь! Я успешный, талантливый, настоящий человек! Спасибо за заботу, со мной всё в порядке", - объявила артистка.