Украинская армия при отступлении из Курской области минировала игрушки и друге бытовые предметы, которые могли бы заинтересовать детей.

Об этом РИА Новости рассказал исполняющий обязанности командира инженерно-саперного батальона бригады "Барс-Курск" Петрос Погосян с позывным Кайлас.

Российские военные проводили разминирование в Суджанский, Глушковской, Теткинской, Большесолдатский районах, а также по всему приграничью. Саперы ходили по домам и занимались разминированием буквально всего.

"Я лично видел заминированный детский самокат. <…> Солдат никогда не возьмет детский самокат, он ему не интересен, то есть это было изначально запланировано, чтобы пострадали мирные", - сообщил Погосян.

ВСУ зашли в Курскую область утром 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 операция по освобождению региона была завершена.