Глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление о запрете экспорта топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Об этом рассказали в пятницу, 27 ноября, в пресс-службе правительства России.

Как уточняется на официальном сайте кабмина, соответствующее ограничение будет действовать с 1 декабря 2026 года до 31 марта 2027 года включительно. Предыдущий запрет заканчивается 30 ноября 2026 года. Ограничения не затронут поставки авиакеросина в рамках международных межправительственных соглашений.

Российские власти не раз подчеркивали, что обеспечение собственных потребителей топливом является приоритетом. В июле глава государства Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержку внутреннего рынка топлива. Одна из ключевых новаций — введение механизма обложения акцизами автомобильного бензина, который произведен посредством смешения прямогонного бензина с другими компонентами.

25 ноября вице-премьер Александр Новак рассказал, что кабмин оценивает ситуацию с топливом в России как напряженную из-за продолжающихся атак украинских террористов на нефтеперерабатывающие заводы. Приоритетом остается максимально быстрое восстановление предприятий. Также следует обеспечить дополнительные объемы внеклассового топлива.