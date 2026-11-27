Сбор обращений на прямую линию президента России Владимира Путина начался в полночь пятницы, 27 ноября, и продлится вплоть до окончания программы 10 декабря.

Как рассказали накануне в администрации главы государства, телепередача "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в прямой эфир 10 декабря в 12:00 по московскому времени.

Задать вопросы российскому лидеру можно через специальное мобильное приложение, на интернет-сайте москва-путину.рф, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Как напоминает РИА Новости, дополнительно для обработки обращений с 2024 года применяется нейросеть "ГигаЧат" от Сбера.

Сбор телефонных обращений граждан ведут представители Ростелекома, активисты "Молодежки" Народного фронта, ветераны специальной военной операции, а также представители волонтерских сообществ "Народных полков".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что "решили чуть пораньше провести это важное и столь ожидаемое в стране мероприятие", поскольку в декабре у президента достаточно напряженный рабочий график.

Между тем руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева предупредила, что мошенники активизировались перед прямой линией с президентом Владимиром Путиным.

Одним из вариантом обмана является звонок потенциальной жертве якобы от организаторов сбора обращений под предлогом уточнения персональных данных. Появилось и немало чат-ботов в мессенджерах и фишинговых сайтов — они маскируются под официальные ресурсы для сбора обращений.