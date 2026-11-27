Анфиса Чехова оказалась в центре шумихи. В Сети набирают обороты слухи, что известную ведущую избил новый муж.

Все началось с того, что в Интернете появился ролик, озвученный нейросетью, в котором говорилось, что будто бы муж Александр Златопольский застал Анфису Чехову с экс-супругом, актером Гурамом Баблишвили. Якобы тот пришел в неистовство, начал крушить все вокруг и заодно врезал телеведущей.

После этого, сообщается в ролике, приехала "скорая помощь", которая диагностировала у Чеховой закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того, сообщил нейросетевой голос, Златопольский якобы давно подозревал Чехову в неверности, поэтому и заставил ее подписать брачный договор.

Сексапильная телеведущая прокомментировала этот ролик. "А когда это случилось? Вчера? Как быстро заживают ссадины на моем лице!" - с иронией отреагировала Анфиса на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Она сообщила, что это видео даже видела ее мать. К счастью, она не впала в панику. "Моя мама могла бы схватить инфаркт от подобных новостей, но она хорошо знает Сашу и в смс хохотала, что не может представить себе его в такой роли", - сообщила Чехова.

Тем не менее, она отметила, что многие люди могли бы поверить и стали бы искренне переживать за телеведущую. Однако, подчеркнула Анфиса, такое в принципе невозможно. "Конечно, мы с мужем иногда ссоримся и щепки летят. Но у нас хватает смелости и осознанности посмотреть на себя глазами Правды", - заключила ведущая.

Напомним, в начале года Анфиса Чехова вышла замуж за кинопродюсера Александра Златопольского. Дату свадьбы пара выбирала по рекомендации астролога. В начале февраля они расписались в загсе Барвихи. На церемонии присутствовали дети обоих: сын Анфисы и дочери Златопольского, а еще его бывшая жена, актриса Наталья Донская.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>