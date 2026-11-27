Сергей и Ирина Усольцевы вместе с дочерью Ариной и собачкой Ладой пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась в однодневный поход в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае.

Была проведена масштабная поисковая операцию с привлечением спасателей, волонтеров и авиации, но обнаружить пропавших так и не удалось. До сих пор судьба семьи остается неизвестной.

Ходили слухи, что Усольцевы сказочно богаты. Мол, они сбежали в другую страну из-за проблем с бизнесом Сергея. Следственный комитет прокомментировал эти домыслы. В ведомстве ответили на многочисленные предположения о якобы скрытых капиталах супругов.

Заместитель руководителя управления по расследованию особо важных дел красноярского СК Яна Сырымбетова в беседе с ТАСС заявила, что разговоры об огромном состоянии пропавших не соответствуют действительности. "Усольцевы — абсолютно среднестатистическая российская семья со средним уровнем дохода", — подчеркнула представитель ведомства.

По словам Сырымбетовой, Сергей и Ирина не являются миллиардерами, не имеют баснословных доходов и крупных долговых обязательств.

Ранее на тему наследства высказался сын Ирины Усольцевой Данил Баталов. Молодой человек заявил, что не намерен претендовать на имущество исчезнувших родственников. Он верит, что его мама, сестра и отчим живы и обязательно вернутся.