В ДНР предотвратили теракт против высокопоставленного военного.

Для атакие Киев намеревалмя использовать три ударных дрона "Баба-Яга", сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержана гражданка России 1997 года рождения, жительница Волновахи. Девушка по заданию куратора собирала информацию о сотруднике одного из силовых ведомств. Она передала украинской стороне информацию о его передвижениях и используемых автомобилях. Киев намеревался убить российского военного с помощью "Бабы-Яги", но их подавила система радиоэлектронной борьбы, а после дроны обезвредили взрывотехники. Военный не пострадал.

Установлено, что задержанная также передавала ВСУ информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории Волновахского и Мариупольского муниципальных образований ДНР.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Девушка заключена под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт украинских спецслужб в Краснодарском крае.