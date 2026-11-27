Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров приговорен к 11 годам колонии строгого режима по делу о взятках.

Приговор по уголовному делу в отношении экс-главы региона был вынесен в пятницу, 27 ноября. Также суд назначил Егорову штраф в размере 406 миллионов рублей, передает ТАСС.

Максима Егорова задержали в декабре 2025 года. Всего губернатор, по данным следствия, набрал взяток на 80 миллионов рублей. В Центре общественных связей ФСБ России рассказали, что политик легализовывал полученные взятки через приобретение дорогого имущества, которое оформлял на своих близких. Правоохранители показали снимки роскошного жилья экс-губернатора, а суд арестовал имущество Егорова и его семьи более чем на 130 миллионов рублей.

Судили Егорова за получение взяток в особо крупном размере (часть 6 статья 290 Уголовного кодекса), максимальное наказание за это преступление составляет 15 лет лишения свободы.

Между тем суд вынес приговор и другому недобросовестному губернатору: бывший руководитель Курской области Алексей Смирнов получил 14 лет колонии строгого режима за поборы с бизнеса в обмен на общее покровительство и заключение муниципальных контрактов на ремонт и строительство, в том числе фортификационных сооружений.