Манул Борис из зоопарка "Роев ручей" в Красноярске бросил вызов москвичу Тимофею в борьбе за звание самого круглого манула России. Готовясь к зиме, Борис зажировался уже на 3,3 килограмма.

Как сообщает администрация "Роева ручья" на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", Борис начал зажировку в сентябре с веса 4,05 килограмма. Взвешивание 27 ноября продемонстрировало удивительные цифры: 7,35 килограмма. Как отмечают красноярские специалисты, Борис уже перевыполнил заложенную природой норму по накоплению подкожного жира к зиме. Однако "кто мы такие, чтобы спорить с его методами", риторически вопрошают в зоопарке.

В "Роевом ручье" шутливо предполагают, что если бы существовал Олимпийский комитет по зажировке, у Бориса уже затребовали бы допинг-пробу. Однако у котика всё легально: мыши, мясо, курица, молочко, перепелиные яйца. Способствует эффективной зажировке и "полное отсутствие угрызений совести".

Впрочем, Бориса тоже заткнули за пояс. Еще более впечатляющие результаты подготовки к зиме показал манул Чип из барнаульского зоопарка "Лесная сказка". Этот палласов кот ухитрился разъесться до 9,8 киллограмма. Однако и это не предел: годом ранее Чип сумел зажироваться до 10,5 килограмма.

Ранее семейный психолог Радмила Стригунова, которую цитирует "360.ru", рассказала, почему россияне так умиляются кадрам с манулами и живо интересуются новостями о зажировке-разжировке. Как подчеркнула эксперт, это "не мелочь и не глупость", а "способ напомнить себе, что в нашем мире еще есть что-то милое, невинное". Теплые эмоции, порождаемые наблюдением за манулами, снижают уровень стресса и активируют систему привязанности.