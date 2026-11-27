В 2017 году малоизвестный актер Тимур Еремеев заявил на популярном телешоу, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина, после чего моментально обрел славу на всю страну.

С тех пор прошло почти десять лет. Тимур Еремеев закрепился на телевидении. Он ведет несколько шоу на одном из федеральных каналов, продолжает играть в кино. В новом интервью Еремеев отметил, что слава оказалась сопряжена с проблемами со здоровьем.

"У меня диагностировали смазанные панические атаки. Я понятия о них не имел, мне просто стало тяжело дышать. Пришел сначала к одному врачу, потом к сомнологу, потом к неврологу — и вот там-то мне и поставили диагноз", - сообщил артист.

Еремеев не исключает, что это отложенный эффект после того, как он угодил в скандал после того, как обнародовал новость, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина. Не секрет, что дочь актера Карина, несмотря на ДНК-тест, подтвердивший их родство, так и не приняла Тимура. Наоборот, она была крайне негативно настроена по отношению к нему.

"Было ощущение, что я как-то разделился в тот момент и у меня появилось две жизни: обычная, где я продолжал работать, где были семья, дом, дела… И другая, где суды, кражи биоматериала, какой-то детектив", - признался Еремеев.

Актер отметил, что очень любит и уважает Спартака Мишулина, но сам бы не смог жить на две семьи, передают "7 Дней". "Я не могу представить, что живу на несколько семей. Слишком нервно, я бы с ума сошел. У меня бы не хватило оперативной памяти как у компьютера, сгорела бы материнская плата. Я псих. Я же говорил, у меня и без этого панические атаки", - заключил шоумен.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>