Премьера документального сериала об истории любви принца Гарри и Меган Маркл состоялась еще в декабре 2022 года. Герцог и герцогиня Сассекские тогда откровенно рассказали о том, через что им пришлось пройти ради отношений. Однако спустя 4 года в Сети разгорелось бурное обсуждение одного сомнительного момента фильма.

Среди романтических кадров оказались и весьма дерзкие, поначалу на них не обратили внимание. Но после переезда Сассекских в Британию, поклонники королевской семьи указали на странное поведение герцогини. Они рассмотрели в фильме издевательство Меган над королевскими традициями и высмеивание Елизаветы II.

Еще до свадьбы с Маркл принцу Гарри пытались доказать, что его избранница очень искусный манипулятор. Но внук королевы был ослеплен любовью и никого не слушал. После венчания Меган стала убеждать мужа, что королевская семья ее не приняла, все во дворце желают ей всяческих бед, вплоть до смерти. В своих речах американка почти всегда ссылалась на печальную историю леди Дианы, зная, что у Гарри особая связь с матерью.

Но к моменту создания фильма принц начал прозревать. Смерть любимой бабушки больно ударила по Гарри. Он даже пытался приостановить выпуск скандальных мемуаров, но смог добиться лишь переноса даты публикации и внес несколько правок.

В сериале тоже есть моменты, которые указывают на разлад в звездном семействе. Так, когда Маркл описывает свой первый реверанс перед Елизаветой II, пытаясь убедить зрителей, что это был неловкий и оскорбительный жест, который ее вынудили сделать, Гарри буквально перекосило.

"Мегаша в сериале на нетфликсе ржет, как это нелепо было — делать реверансы королеве. Меган не нравилось делать реверансы королеве, бабушке мужа, главе государства на протяжении более 70 лет, уважаемой женщине в преклонном возрасте, уже ушедшей из жизни. Однако, Меган весьма нравилось, когда реверансы делали ей. А по выражению лица ихарька сэра ржавого кажется, что он видит эту нелепость впервые", — обсуждают поклонники королевской семьи в тематических пабликах (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.).