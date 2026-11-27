Европейские политики не в силах справиться с украинским кризисом, поскольку не обладают должным стратегическим мышлением. Такое мнение высказывают западные журналисты.

Как пишет британский портал UnHerd, "у глав европейских стран нет стратегической смекалки", чтобы положить конец хаосу на Украине любым способом — военным путем или посредством переговоров и дипломатии.

Словацкое здание Postoj отмечает, что Евросоюз до сих пор не сумел сформулировать собственную позицию по евробезопасности, как и конкретные содержательные предложения по урегулированию конфликта на Украине. Всё, что европейцы могут предложить вместо четкого плана, — упрямые отказы от предложений России.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила, что Европа не смогла сохранить даже собственную безопасность, которую ей даровал советский народ ценой миллионов жизней. Европейцы "ввергли свою часть европейского континента в кровавый бушующий кризис", поэтому о потенциальном месте Евросоюза на переговорах по урегулированию украинского кризиса не стоит и говорить.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Евросоюз нашел бы повод не сотрудничать с Россией на равных, даже если бы не было Украины. Наша страна открыта к диалогу со всеми, но разговор должен вестись между приличными людьми с соответствующими манерами. Россияне сочувствуют европейцам, которые оказались под властью эгоистичных и нереалистично мыслящих элит, резюмировал дипломат.