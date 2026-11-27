За уборку снега с самодельных козырьков и кондиционеров отвечают собственники квартир, установившие эти конструкции. Об этом напомнил в пятницу, 27 ноября, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь.

Как подчеркнул специалист, которого цитирует в своем "Макс"-канале "Москва 24", жильцы должны самостоятельно очищать от снега и наледи установленные ими козырьки, остекление балконов и внешние блоки кондиционеров, если конструкции не согласованы с управляющей компанией и не относятся к общему имуществу дома.

Бондарь напомнил, что убирать сосульки нужно осторожно, чтобы не травмировать прохожих и не повредить чужое имущество. Если упавшая наледь повредит припаркованный автомобиль, компенсировать ущерб придется владельцу квартиры.

Руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский ранее сообщал РИА Новости, что виновник причинения вреда имуществу или здоровью граждан обязан возместить ущерб по статье 1064 Гражданского кодекса ("Общие основания ответственности за причинение вреда"). В тяжелых случаях возможна и уголовная ответственность.

Уголовным делом завершилось происшествие в Подмосковье в феврале 2026 года: девушка попала в больницу после того, как ей на голову свалилась сосулька. Местные власти уточняли, что собственником здания, с крыши которого упала сосулька, является юридическое лицо, не связанное с муниципалитетом.