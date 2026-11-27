Знаменитый ведущий, ученый Николай Дроздов сломал пять ребер, пытаясь поставить личный рекорд на велотренажере.

Несчастье случилось еще в сентябре, однако стало об этом известно лишь сейчас. Николай Дроздов упал на даче. Его увезли в больницу, где он провел месяц. Рядом с ним неотступно находилась супруга Татьяна Петровна.

В настоящее время легендарного ведущего уже выписали. Он восстанавливается дома, уточняет Mash. Пока 89-летний Дроздов ходит с двумя палочками и дважды в неделю занимается на специальных тренажерах.

Кроме того, по рекомендации врачей ученый отказался от многолетнего веганства. Больше 40 лет он не ел мясо, но теперь решил добавить его в рацион. К переменам телеведущий отнесся спокойно.

Сейчас Николай Николаевич почти все время проводит с женой. Вместе они читают книги и учат испанский язык. С друзьями телеведущий пока общается редко.

Отметим, что в последнее время про легендарного ученого Николая Дроздова ходят тревожные слухи. Якобы состояние знаменитого биолога оставляет желать лучшего. Например, сообщалось, что летом прошлого года Дроздова положили в больницу - у ведущего диагностировали острую форму гонартроза: одно колено почти не разгибалось. Ему якобы сделали операцию. Не добавляло оптимизма и то обстоятельство, что у известного ученого рак.

Однако в конце 2025 года стало известно, что состояние Николая Дроздова улучшилось. У него ремиссия.

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