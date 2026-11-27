Тела основателей сети "Четыре лапы" Андрея и Марины Цыпиных не репатриируют из Чили до завершения процедуры идентификации.

Чилийским специалистам нужно провести ряд процедур, которые требует служба судебной медицины для установления личностей погибших научными методами, сообщила РИА Новости местная прокуратура.

При этом в надзорном ведомстве не уточнили, вернут ли тела родственникам после завершения всех необходимых процедур опознания.

Андрей и Мария Цыпины, основатели сети зоотоваров "Четыре Лапы", погибли в отпуске в Чили 21 ноября. Их туристический автобус, следовавший из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Наталес, столкнулся с грузовиком, ехавшим по встречной полосе.

Водителю автобуса предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Сейчас он под домашним арестом. Второму участнику ДТП – водителю грузовика - предъявили обвинение по отдельному преступлению после обнаружения в его организме кокаина.