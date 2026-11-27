Отцу и матери пятилетней девочки, которая скончалась от истощения в Вологде, может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом рассказали в пятницу, 27 ноября, в прокуратуре Вологодской области.

Юристы пояснили ТАСС, что суровое наказание предусмотрено санкцией частью 2 пунктом "в" статьи 105 Уголовного кодекса России, по которой возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетней. Расследование держит на личном контроле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Заместитель главы Вологодской области — министр региональной безопасности области Константин Закутаев рассказал, что из многодетной семьи, в которой умерла девочка, изъяли всех детей. Семилетний брат малышки находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Других детей также наблюдают медики, их состояние оценивается как стабильное.

Министр труда и социальной защиты Вологодской области Александр Ершов уточнил, что семья состояла на учете из-за антисанитарии в квартире, пропусков детьми занятий в школе и детсаду, а также из-за непосещения врачей. Однако "в плане алкоголизации семья никогда замечена не была", а отец трудоустроен.

В Госдуме между тем пообещали реформировать систему опеки, поскольку важно "думать не о красивой статистике, а о каждом малыше, чтобы он не жил в кошмаре". Член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Дарья Голубева заявила, что опека превратилась в "грозного контролера" вместо того, чтобы оказывать реальную помощь.