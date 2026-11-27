Последний день осени подарит россиянам нечастое зрелище: парад Юпитера, Марса и Венеры. Об этом рассказал в пятницу, 27 ноября, заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов.

Как уточнил астроном, хотя эти планеты не сформируют идеальную прямую, они окажутся по одну сторону от Солнца, поэтому при наблюдении с Земли покажется, что планеты выстраиваются в ряд.

Утром 30 ноября разглядеть парад Юпитера, Марса и Венеры можно будет невооруженным глазом. Обладатели телескопов смогут рассмотреть детали и нюансы на поверхности Юпитера. Кроме того, до восхода Солнца удастся заметить и Меркурий, цитирует Иванова РИА Новости.

Между тем научный руководитель обсерватории Ка-Дар Стас Короткий рассказал, что появившиеся в Сети кадры ярчайшей вспышки в небе над Карелией — это суперболид. Его яркость может в сотню раз превышать яркость полной Луны. Ученый предположил, что болид мог принадлежать потоку Северных Таурид, но делать однозначные заключения до получения прямой съемки пролета метеорита преждевременно.

Руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков пообещал россиянам еще одно яркое зрелище. Жители России увидят пик одного из самых ярких звездопадов уходящего года в ночь на 14 декабря, когда растущий серп Луны не засветит небо и обеспечит идеальные условия для наблюдений.