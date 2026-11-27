Анастасия Волочкова и Алена Кравец давно дружат. Однако балерина отказалась крестить первенца модели.

Недавно стало известно, что 46-летняя белокурая красавица Алена Кравец ждет ребенка. Эта беременность далась ей непросто, путь к ней был долгим и тернистым. Сама модель не скрывает, что пробовала разные способы стать мамой — в том числе и ЭКО. Вот наконец ее мечта сбылась!

Теперь Алена с особым трепетом относится к своему состоянию и наслаждается беременностью. Модель должна стать мамой в 2027 году, однако уже выбрала сделать крестной балерину Анастасию Волочкову.

Журналисты связались с артисткой, чтобы обсудить эту тему. Балерина призналась, что не готова крестить ребенка подруги. "Что касается крестной мамы, я должна сказать, что это большая ответственность. Дело в том, что у меня есть одна крестница в Москве, Алисочка, ей 21 год, они ровесницы с моей дочерью Ариадной. Она дочка моих друзей. И еще одна крестница у меня есть в Башкирии. Поэтому, скажем так, еще одну ответственность я просто не смогу на себя взять", - объяснила Волочкова.

При этом Анастасия подчеркнула, что всегда молится за Алену и ее будущего ребенка. "С Аленой мы дружим очень много лет. Она во все времена „топила“ за меня. 10 декабря Алена устраивает гендерпати и уже пригласила меня. Я с радостью приду", - объявила артистка Teleprogramma.org.

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