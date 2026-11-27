В Южном Бутове началось строительство школы в осенних тонах. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс.

Рядом с новым зданием находятся парки "Аллея Славы" и "Южное Бутово", поэтому архитекторы выбрали для фасада оттенки оранжевого цвета. Здание расположится в составе жилого комплекса на улице Бартеневская. Оно возводится в рамках масштабного инвестиционного проекта.

Название школы - "Ботаника". Она рассчитана на 825 учеников. Здесь будет два блока. В правом крыле начальная школа, в левом средняя и старшая. Помимо прочего, появятся лабораторно-исследовательский комплекс, мастерская обработки металла и дерева, а также два универсальных спортзала.