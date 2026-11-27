Более 160 тысяч кубометров грунта вывезли с площадки строящейся станции метро "Строгино" Рублёво-Архангельской линии. Сейчас котлован готов полностью. Одновременно завершается возведение монолитных конструкций подземной части. Что сделано еще и какие работы начнутся в ближайшее время?

Плотная городская застройка и оживлённое движение транспорта - строить здесь непросто. Рядом с действующей станцией "Строгино" возводят новую одноимённую, но уже на Рублёво-Архангельской линии. Чтобы обеспечить безопасность пассажиров, специалисты возвели дополнительные ограждения котлована, а на самом раннем этапе перенесли большое количество инженерных коммуникаций.

"Завершена разработка котлована. Выемка грунта составляет 160 тысяч кубов, закончены ограждающие конструкции. На сегодняшний момент выполнено 90% монолитных конструкций. Выполнена гидроизоляция платформенных частей", - сообщил Виталий Сильченко, начальник участка компании генерального подрядчика.

Сейчас основные задачи строителей - возведение подземной части, прокладка инженерных путей и отделка блока технических помещений. Станция будет иметь две береговые платформы. Она расположится на Строгинском бульваре параллельно действующей станции Арбатско-Покровской линии, с которой её свяжет пересадка

"В настоящее время сюда продолжает проходку тонелепроходческий щит Лилия, десятиметровый. Он движется со станции "Живописная" к нам на встречу. С противоположной стороны до станции "Липовая роща" проходка ранее уже была завершена тоннелепроходческим щитом Мария. Перегон будет проходить, пересекать как Москва-реку, так и под Большим Строгинским затоном", - отметил Андрей Поздняков, руководитель строительства АО Мосинжпроект.

28 километров пути от центра Москвы и за МКАД: новая линия метро будет начинаться у "Москва-Cити", пройдёт через Рублёво-Архангельское, а её финальной точкой станет Красногорск. Всего 12 станций. С нее можно будет пересесть на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

Открытие новой Рублево-Архангельской линии метро улучшит транспортную доступность для жителей семи районов Москвы, а это около миллиона человек, а также позволит создать новые варианты маршрутов поездок по городу.