С виду - обычная петуния. Но стоит погасить свет, как происходит чудо: глаза привыкают к темноте, и растение начинает светиться. И это не краска и не лампы. Учёные буквально встроили в обмен веществ растения механизм свечения. Гены тропических грибов перенесли в петунию, и теперь внешняя подсветка не нужна: цветок сам излучает мягкий зелёный свет. В перспективе такие растения могут стать живыми фонарями для городского благоустройства Москвы.

В лаборатории уже думают над тем, как бы сделать так, чтобы свечение стало разноцветным и меняло яркость от прикосновения.

"Можно создать целую панель растений-индикаторов, которые, если их высадить в поле, могли бы подсказать о том, что что-то не так с условиями среды раньше, чем это можно было бы увидеть с помощью каких-то классических лабораторных исследований", - отметил Александр Мишин.

А вот на демонстрационной площадке - кресло-пульт, с которого можно управлять краном, не выходя из офиса. Лидар - лазерный сканер - измеряет расстояние до препятствий, и система показывает на экране, куда опустится крюк и что рядом.

"Позволяет определять людей в рабочей зоне крана, подсвечивает их, обводит и показывает, где находятся люди, каждый показывает расстояние до препятствия. Это позволяет обезопасить оборудование цеха, которое тоже нередко повреждает во время работы, во время эксплуатации крана", - рассказал руководитель отдела разработки программного обеспечения "Вирсайн" Валерий Попов.

Кресло-пульт размещают на объекте, а с краном его связывает оптоволокно: система работает в локальной сети, без интернета. Подключиться можно и из другого города. По словам Валерия Попова, такие краны уже работают по всей стране - на стройках, в портах, на заводах

"Кресло у нас оснащено джойстиками, которые полностью повторяют органы управления, расположенные в кране. Есть кнопка аварийного стопа. Есть сенсорная мышка, которая позволяет управлять опциями на кране, настройка камер, например", - сообщил Иван Агутенков, директор по развитию, соучредитель.

А так выглядит полностью очищенная сурьма. Без неё не обходятся компоненты микроэлектроники и оптические сенсоры - и чем чище материал, тем надёжнее техника.

Московские инженеры и учёные превращают смелые идеи в работающие технологии. И такой труд не остаётся незамеченным: авторов разработок награждают премией мэра Москвы "Новатор Москвы" - это ежегодный конкурс для изобретателей, учёных и предпринимателей, которые создают новые технологии и продукты для города.