Правительство распорядилось временно запретить экспорт гречихи из России.

Решение было принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке, пишет ТАСС. Ограничение будет действовать в течение полугода.

Запрет не коснется поставок в страны ЕАЭС, экспорта для оказания гуманитарной помощи, а также отгрузок в рамках международных межправительственных соглашений.

Россия уже вводила запрет на экспорт гречихи в 2021 году, напоминают "Ведомости".

Кроме того, кабмин снизил до нуля на горох, нут и чечевицу до 31 марта 2027 года.

"Нулевые ставки вывозных пошлин будут способствовать повышению конкурентоспособности отечественной продукции на внешнем рынке", - объяснили в правительстве.