Жители Германии встревожены и обеспокоены из-за объемов средств, которые расходуются из государственного бюджета на оказание помощи Украине. В этом признался в пятницу, 27 ноября, министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Как заявил политик, которого цитирует Politico, необходимость таких солидных расходов "давит на людей, это обходится дорого, это вызывает беспокойство".

В то же время Писториус заверил в важности поддержки киевского режима, связав ее с безопасностью и стабильностью в Европе.

Министр по европейским делам Швеции Йессика Розенкранц, в свою очередь, заявила, что "европейская поддержка Украины носит экзистенциальный характер, а не предоставляется просто так". По словам политика, если киевский режим потерпит поражение, это дорого обойдется Европе. Однако, признала Розенкранц, затягивание украинского конфликта вызывает усталость у европейцев.

Это фактически подтвердил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, отказавшись согласовать пункт в проекте долгосрочного бюджета Евросоюза о выделении Украине 100 миллиардов евро. Как пояснил политик, Будапешт не может сделать это "на основании централизованных директив", пока сам сталкивается с крайне сложной финансовой ситуацией.

Ранее руководство ЕС признало провал обсуждения бюджета интеграционного объединения, в том числе — пункта о финансировании нужд Украины. Ожидается, что обсуждение продолжится в декабре, однако пока компромисс кажется недостижимым.