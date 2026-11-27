Россиянам можно не опасаться масштабного распространения оспы обезьян — в нашей стране такой сценарий практически исключен. В этом заверил в пятницу, 27 ноября, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Комментируя госпитализацию в Санкт-Петербурге двух человек с этим заболеванием, эксперт заявил, что указанные случаи "не дадут распространения по России, но за этим надо внимательно наблюдать".

Серьезной проблемой, по словам Онищенко, оспа обезьян может стать в том случае, если начнет распространяться преимущественно воздушно-капельным путем. Пока же для заражения требуется очень тесный контакт.

Заведующая кафедрой анатомии и физиологии человека и животных факультета биологии РГПУ имени А.И. Герцена Екатерина Никитина объяснила РИА Новости, как отличить оспу обезьян от обычной респираторной инфекции и ветрянки. Эксперт назвала характерным признаком лимфаденопатию — увеличение лимфатических узлов, которое при обычной респираторной инфекции встречается редко.

Отличается и расположение сыпи на коже. При оспе обезьян она может поражать тыльную сторону кистей и стоп, а при ветрянке такого не бывает, подчеркнула Никитина.

Профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Министерства здравоохранения России Мурад Шахмарданов предупредил, что сезон новогодних поездок увеличит число людей, которые могут привезти в нашу страну оспу обезьян. Однако "это управляемая ситуация при условии быстрой диагностики и работы с контактными".