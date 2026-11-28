Сегодня суббота, 28 ноября, а это значит, что до Нового года осталось 33 дня.

Цены на красную икру выросли в разы в этом году, причина кроется в слабой путине на Дальнем Востоке. Но это не повод отказываться от главного новогоднего деликатеса новогоднего стола.

Разница между ноябрьской и декабрьской ценой на икру составляет порядка 10-15 %, поэтому лучше всего купить заветные баночки заранее. Но есть нюанс: хранить икру до праздников нужно в морозильнике.

Кроме того, можно присмотреться к альтернативе. Икра минтая, трески или щучья позволить разнообразить праздничное меню и существенно сократить расходы.