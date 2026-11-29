Сегодня воскресенье, 29 ноября, а это значит, что до Нового года осталось 32 дня.

Мы подготовили для вас лайфхаки, которые помогут грамотно спланировать новогоднее меню так, чтобы после праздника не выбрасывать несъеденные салаты и закуски.

1. Рассчитайте количество еды, исходя из нормы порции на одного человека: 150 граммов салата, 200 граммов закусок, горячее с гарниром – 250-300 граммов, фрукты – 150 граммов, десерт – 100 граммов, безалкогольные напитки – 500 миллилитров.

2. Не усложняйте стол закусками и канапе – так гости съедят больше салатов и основного блюда.

3. Подумайте, что остается практически нетронутым в новогоднюю ночь. Чаще всего – это свежие огурцы, помидоры, покупные соленья и фруктовые нарезки. Да, это полезно, но, как правило, гости едят их не очень охотно, когда вокруг столько вкусных салатов.

3. Не заправляйте все салаты сразу. Помните, что заправленные майонезом салаты можно хранить не более 12 часов.

4. Делитесь едой с родственниками, друзьями и соседями.