Людмила Хитяева была одной из самых востребованных актрис Советского Союза. Самые известные фильмы с ее участием — "Тихий Дон", "Евдокия", "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Русское поле".

А меж тем 15 августа ей исполнилось 96 лет. Она отказалась от грандиозного торжества. Вместо этого легендарная актриса проводит время на даче и наслаждается каждым днем.

В новом интервью Людмила Хитяева рассказала, что чувствует себя нормально, а время проводит прекрасно. "Меня всегда зовет на свои передачи Андрюшка Малахов. Я у него бываю. Все время востребована. Бывает, что кто-то приглашает, а я говорю: "Да нет, я хочу дома посидеть", - сообщила актриса.

Она отметила, что в свое время очень много снималась, а сейчас наконец может быть предоставлена сама себе, передает Teleprogramma.org. "Несмотря на жуткие потери, которые у меня последние годы были, я продолжаю жить за себя и еще за того парня", - отметила Хитяева.

Отметим, что три года назад известная артистка потеряла единственного сына. Наследник звезды советского кино умер в 69 лет от сердечной недостаточности. Актриса не смогла смириться с утратой. Она закрылась от мира. Людмила Ивановна фактически стала затворницей, даже с внуками артистка не желает видеться, потому что якобы разочаровалась в них.

Напомним, что Людмила Хитяева официально была замужем дважды. Когда училась на третьем курсе, она стала женой Александра Белокринкина. От него родила сына Павла. Трудности в браке начались, когда Хитяева стала много сниматься, а семье уделять меньше времени. Даже поползли слухи о неверности мужа. Актриса не смогла этого перенести и развелась.

Во второй раз Хитяева вышла замуж за хирурга Бориса Якобсона. Однажды она застала его с другой женщиной, после чего подала на развод. Примечательно, что якобы тогда актриса ждала ребенка, но сделала аборт.

Третьим избранником легендарной артистки стал каскадер и спортсмен Валерий Леонтьев, который был на десять лет моложе нее. Они прожили вместе 20 лет, но так официально и не расписались.

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