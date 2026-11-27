Новый муж Иры Пинчук Саламбек изменил ее взгляды на жизнь настолько, что звезда "Дома-2" решилась на серьезный шаг. Пинчук отказалась от своей религии и приняла ислам.

Молчавшая до этого знакомая Иры, выпускница телестройки Анастасия Лисова не выдержала и сделала громкое заявление. Она уверена, что Саламбек на самом деле домашний тиран.

"Слушайте, долго сдерживалась, но больше не могу. Муж Иры Пинчук — это просто жирнейший красный флаг. Он периодически записывает псевдоумные видео, где рассуждает о жизненных ситуациях. Вот недавно он рассказал, что периодически кричит на жену, о чем сожалеет. Кричит на женщину, которая вкладывается в его бизнес!" — возмутилась Лисова.

Анастасия считает подобное поведение неприемлемым. Она заявила, что муж должен на руках носить Иру и пылинки с нее сдувать, ведь именно благодаря Пинчук о нем многие узнали. Более того, Лисова отметила, что жена вкладывается в продвижение бизнеса Саламбека.

"Алло, спустись на землю. До Иры тебя вообще никто не знал! Еще ты смеешь кричать?! Я была просто в шоке на самом деле. Второй момент про ислам. Я не религиозная, вообще ни в одну религию не верю. Тут дело каждого, кто во что верит… Но момент, когда он закрывает "смайликом" лицо Иры и говорит, что не склоняет ее к исламу…" — поделилась Анастасия на своей странице в соцсети.

Напомним, что Ира Пинчук в прошлом году пережила крах своего первого брака. Арай Чобанян изменил жене, когда она была беременна их вторым сыном. Звезда "Дома-2" долго приходила в себя, ей даже понадобилась помощь специалистов, Ира лежала в клинике. Но минувшей весной Пинчук встретила новую любовь. Чувства так захлестнули девушку, что недолго думая, она снова вышла замуж.

Вторым мужем Пинчук стал бизнесмен Саламбек Мартазанов. Сначала Ира и Саламбек заключили религиозный брак по мусульманским традициям. А спустя время они официально оформили отношения в МФЦ. Выпускница телестройки говорит, что с новым мужем обрела настоящее счастье.