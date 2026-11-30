Овны

Солнце в гармоничном аспекте с Сатурном. Выберите посильную цель на декабрь. Определите первый шаг. Плану легче следовать, когда он вписывается в обычную жизнь.

Тельцы

Подведите итоги месяца без сравнения с тем, что успели знакомые. Вспомните свои обстоятельства. Одно законченное важное дело - уже хороший результат.

Близнецы

Не соглашайтесь на декабрьские встречи, пока не посмотрели свой календарь. Оставьте время между событиями. Иначе приятные приглашения быстро превратятся в тягостные обязательства.

Раки

Обсудите с семьей, какую заботу в декабре можно разделить между всеми. Даже небольшая помощь облегчит месяц. Не закрепляйте все за одним человеком.

Львы

Запишите полезный совет, который получили в ноябре, но еще не попробовали. Найдите случай проверить его. Не всякая мысль должна оставаться только в памяти.

Девы

К вечеру Луна перейдет в ваш знак. Наведите порядок в ближайших планах. Уберите неактуальное. Необязательно переносить в декабрь весь старый список дел.

Весы

Не пытайтесь заранее угодить всем, выбирая планы на новогодние праздники. Обсудите несколько вариантов. Учесть желания можно, а исполнить каждое удаётся не всегда.

Скорпионы

Отметьте решение, которое в ноябре заметно облегчило вам жизнь. Подумайте, где ещё пригодится этот опыт. Удачное решение стоит использовать повторно.

Стрельцы

Не обещайте себе стать другим человеком с первого декабря. Солнце в вашем знаке. Выберите одну привычку и обойдитесь без торжественных клятв.

Козероги

Разберите незаконченные дела и честно решите, какие больше не нужны. Иногда вычеркнуть задачу разумнее, чем в очередной раз переносить на потом.

Водолеи

Сохраните контакт человека, с которым интересно пообщались в этом месяце. Напишите по общей теме. Знакомство легче продолжить, пока разговор ещё помнится.

Рыбы

Вспомните человека, благодаря которому ноябрь стал для вас немного приятнее. Предложите встретиться в декабре. Особый повод необязателен, если вам хорошо вместе.