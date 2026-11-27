Атмосферное давление в Москве в последние осенние выходные подскочит до 769 миллиметров ртутного столба. Об этом предупредила в пятницу, 27 ноября, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Как уточнила эксперт, ожидаемое атмосферное давление будет превышать нормативный показатель на 16-21 единицу, сообщает РИА Новости.

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков, которого цитирует в своем "Макс"-канале "360.ru" пояснил, что принесший непогоду циклон уже ушел на восток, поэтому давление будет расти, а температура — снижаться.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец предупреждал, что похолодание затронет практически всю европейскую территорию России. В первые дни декабря суточные колебания температуры вырастут: по ночам ожидается до минус десяти градусов, а днем столбики термометров будут расти до минус двух-пяти градусов.

Также Евгений Тишковец отмечал, что современные погодные аномалии в разных частях света напоминают девять кругов ада из "Божественной комедии" Данте. Метеоролог предположил, что зима-2026/2027 будет чрезвычайно снежной. Кроме того, "грядущий холодный сезон в общем-то будет очень насыщен влагой".