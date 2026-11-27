Тонировка стекол в автомобилях, не мешающая водительскому обзору, могла бы принести дополнительные средства в бюджет. С такой инициативой выступила группа депутатов Государственной думы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым.

Как уточнил парламентарий, воплотить эту инициативу в жизнь можно было бы как одну из госуслуг: "Оплачиваете тонировку раз в год, абонемент на нее, и пожалуйста — ты можешь ей пользоваться".

Те, кто поскупится на дополнительную плату за тонировку, подлежат наказанию в соответствии с законодательством: "Если не оплатил ее раз в год, то получаешь штраф".

По словам Даванкова, в настоящее время это предложение проходит обсуждение в экспертном сообществе, а депутаты подготавливают поправки в законодательство, сообщает РИА Новости.

В августе депутат Госдумы Дмитрий Гусев предлагал смягчить требования к тонировке передних боковых стекол автомобилей, чтобы ответственность за нарушение наступала только при светопропускании ниже 35% вместо нынешних 70%. Политик мотивировал свою инициативу тем, что тонировка защищает водителя от прямых солнечных лучей, снижает риск ослепления и сокращает нагрев салона.

В том же месяце в Ставропольском крае прошла акция "За тонировку". Участники мероприятия на жаре измеряли температуру внутри салонов автомобилей с тонировкой и без нее. Разница составила почти 20 градусов.