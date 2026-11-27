В последнее время Ксения Алферова переживала сложный период. Несколько лет назад актриса оформила развод с актером Егором Бероевым после 20 лет совместной жизни. А недавно она похоронила любимую бабушку, в честь которой ее и назвали Ксенией.

Меж тем актриса не унывает. Алферова выходит в свет, продолжает работать. По мнению особо наблюдательных фанатов, развод пошел артистке на пользу - она стала выглядеть еще краше.

"Главный источник моей энергии и радости — сама жизнь. Я очень ее люблю. Каждый новый день уникален. Он никогда не повторится, и неизвестно, сколько их еще будет. Стараюсь с благодарностью принимать всё, что приготовила для меня жизнь, — и плохое, и хорошее", - философски отметила Алферова.

После развода Ксения с головой окунулась в творчество. Так, актриса развивает свой авторский проект - "Литературные посиделки". На днях его героем стал поэт Владимир Маяковский. По словам Алферовой, будучи девушкой она влюбилась в его лирику, передает aif.ru.

"Потом увидела его портрет и ахнула: "Батюшки мои, что за мужчина!" — и еще раз влюбилась. А когда познакомилась с его жизнью и удивилась, каким этот богатырь был ранимым и одиноким, захотелось обнять, отогреть и успокоить этого рыцаря", - призналась актриса.

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