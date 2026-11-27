Страны Северной Европы, в том числе Финляндия и Норвегия, не имеют желания вести диалог с Россией, хотя ситуация в регионе обостряется. На это указал в пятницу, 27 ноября, заместитель российского министра Александр Грушко.

Как указал дипломат, Балтийское море из-за политики НАТО превратилось в арену военного противостояния. Оздоровление ситуации и обратное превращение Балтийского моря в самый спокойный регион сотрудничества и мира невозможно без изменения этой фундаментальной политики и отказа от враждебных действий в отношении России.

Однако никакой склонности к диалогу и продуктивным контактам страны региона не проявляют, цитирует Александра Грушко "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на террористическую активность киевского режима в Средиземном море и на Балтике. Политик подчеркнул, что подобного расширения географии украинского конфликта никто бы не хотел, а потенциально опасные действия киевского режима не могут не вызывать "озабоченность прибрежных государств".

Кроме того, официальный представитель Кремля выразил надежду на то, что "балтийские государства используют как-то свое влияние на киевский режим, чтобы предостеречь от продолжения такой опасной террористической практики".