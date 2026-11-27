Киевский режим активизирует усилия, чтобы не допустить российских спортсменов к мировым турнирам. Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный подтвердил, что обращался к европейским странам с призывом ввести против России жесткие санкции в спорте.

Как пишет Politico, Бедный выдвинул министрам спорта стран Евросоюза три требования: запрет российской символики, подтвержденный нейтральный статус спортсменов, урезание финансирования федераций, допускающих россиян к турнирам.

Политик уверяет, что предложения получили "широкую поддержку", поскольку нельзя "допустить, чтобы международный спорт стал слабым звеном демократического мира".

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя попытки бойкотировать российских спортсменов, подчеркнул, что это пренебрежение нормами международного спортивного права, грубое нарушение Олимпийской хартии и шаги в направлении уничтожения олимпизма в целом. Спорт, как и искусство, должен объединять людей, "но, видимо, кто-то этого не хочет".

Тем временем Украина, которой не хватает миллиардов долларов на содержание военных, продолжает пир во время чумы. Украинское Минспорта решило совместно с Польшей подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу. Речь идет об отдаленной перспективе — о 2040-х годах.