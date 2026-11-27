Волонтёры уже наполовину отреставрировали уникальную чугунную ограду усадьбы Демидовых. Конструкцию изготовили в 18 веке. И до наших дней она дошла не в лучшем состоянии.

Полноценную реставрацию ограды не проводили. А только много раз покрывали чёрной краской. Специалисты насчитали 15 слоёв. Поэтому восстановление объекта - долгий и трудоёмкий процесс.

"Мы одновременно можем увидеть 4 этапа жизни и 4 этапа реставрации этой ограды. Вот эта часть вообще не отреставрированная, не расчищенная, есть часть такого ржавого цвета - это то, что мы расчистили полностью до металла. Есть красно-оранжевая часть, которую мы прогрунтовали, и есть серенькая часть - это тестовая выкраска ограды в серый цвет, как это будет выглядеть. Может быть, чуть темнее или чуть светлее", - рассказала Наталья Тарнавская, руководитель трудовой коммуны "Вспомнить всё".