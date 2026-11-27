Флагманская платформа облачных вычислений ВВС США Cloud One подверглась атаке хакеров. Факт взлома обнаружился около месяца назад, во время модернизации системы, передает Reuters.

По данным источника агентства, на платформе располагался большой массив конфиденциальных данных тактического, кадрового и логистического характера. Масштаб утечки и объем похищенных данных не разглашается, личность хакеров пока не установлена.

Cloud One - внутренняя цифровая платформа ВВС США, отвечающая за работу системы командования и управления и объединяющая данные РЛС ПВО со всей Северной Америки. Как заявили в американской ВВС, они не дают комментариев относительно уровня безопасности, уязвимостей или рабочего состояния конкретных сетей и систем. В то же время, утверждают военные, они принимают разумные меры для защиты информации, систем и оперативных возможностей департамента.