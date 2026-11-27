Россияне проявляют живой интерес к предстоящей телепередаче "Итоги года с Владимиром Путиным". Об этом рассказал в пятницу, 27 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Прямой эфир передачи начнется 10 декабря в 12:00 по московскому времени. С полуночи 27 ноября и до завершения трансляции все желающие могут задать российскому лидеру вопросы — через интернет, мобильное приложение, по СМС или по телефону.

Как рассказал Дмитрий Песков, интерес россиян настолько велик, что "мы буквально в считаные часы приблизились практически к 100 тысячам вопросов" (цитата по ТАСС).

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что это превышает прошлогодние показатели подготовки к прямой линии и большой пресс-конференции президента России.

В то же время россиян призывают не терять бдительность: высокий интерес к "Итогам года с Владимиром Путиным" пытаются использовать в преступных целях злоумышленники. В ОНФ предупредили, что уже расплодилось множество чат-ботов в мессенджерах и фишинговых сайтов — они маскируются под официальные ресурсы для сбора обращений.