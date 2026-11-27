Группа сенаторов внесла на рассмотрение российского парламента поправки, предусматривающие жесткую ответственность за публикацию фотографий и видеозаписей последствий атак вражеских дронов.

Если такие кадры будут появляться в публичном доступе без разрешения компетентных органов, предлагается наказывать крупными штрафами и лишением свободы на срок до пяти лет.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул: "Идет война, и, соответственно, нужно принимать те решения, которые должно принимать во время войны, для обеспечения безопасности. При этом, конечно, при соблюдении интересов наших граждан, с тем, чтобы не было каких-то вторичных негативных последствий".

При этом представитель Кремля уточнил, что аргументация по данной теме — это прерогатива экспертного сообщества и авторов законодательной инициативы, сообщает "Интерфакс".

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказался про "законы военного времени". Сенатор отмечал, что "какая-то норма будет признана полезной, и она будет действовать годы, а что-то, может быть, действительно уйдет из законодательства очень быстро".

Действовать жестко, практически в духе военного времени, предложила раньше группа депутатов Госдумы — они внесли поправки об ужесточении ответственности за преступлениях должностных лиц, которые из корысти причиняют прямой ущерб обороноспособности России. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявлял, что с учетом "суровых реалий в которых мы живем", нужно "карать беспощадно" чиновников-казнокрадов — вплоть до смертной казни.